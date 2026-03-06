Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Demo Mahasiswa di Pekanbaru Nyaris Bentrok dengan Pedagang, Jualan Takjil Tak Laku

Jumat, 06 Maret 2026 – 20:50 WIB
Tampak puluhan pedagang protes ke mahasiswa yang demo di Jalan Patimura, Pekanbaru, Jumat (6/3/2026). Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (BEM UMRI) di Jalan Patimura, Jumat 6 Maret 2026 sore memicu protes pedagang takjil.

Aksi yang berlangsung menjelang waktu berbuka puasa tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar Jalan Pattimura dan Jalan WR Supratman tersendat.

Sejumlah mahasiswa itu hendak melakukan orasi demo di depan Mapolda Riau.

Kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas jual beli para pedagang takjil di Jalan WR Supratman, yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat setiap sore selama bulan Ramadan.

Kerumunan massa aksi dan kemacetan membuat banyak pengendara enggan berhenti untuk membeli takjil.

Akibatnya, sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pembeli dan kerugian karena dagangan mereka tidak laku seperti biasanya.

Merasa aktivitas ekonominya terganggu, beberapa pedagang kemudian mendatangi lokasi aksi dan menyampaikan protes kepada massa mahasiswa.

Mereka meminta agar aksi demonstrasi dihentikan karena dinilai mengganggu mata pencaharian pedagang kecil.

