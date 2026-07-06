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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Warga Diimbau Hindari Kawasan Titik Kumpul Massa

Senin, 06 Juli 2026 – 09:09 WIB
Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Warga Diimbau Hindari Kawasan Titik Kumpul Massa - JPNN.COM
Ilustrasi personel kepolisian saat menjaga aksi demo mahasiswa di depan gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/dokumen JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Aparat kepolisian mengerahkan 700 personel untuk pengamanan aksi demo mahasiswa hari ini Senin 6 Juli 2026 di Jakarta.

Selain dari kalangan mahasiswa, juga ada aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat lainnya.

Sebanyak 700 personel kepolisian yang dikerahkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran.

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Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan unjuk rasa pertama digelar oleh Aliansi Pemuda Kalimantan dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir.

"Pengamanan aksi unjuk rasa dari Aliansi Pemuda Kalimantan dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir, rencana giat pukul 11.00 WIB," kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Selanjutnya, unjuk rasa kedua akan digelar oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia di kawasan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.

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"Aksi dari pengurus dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia di depan Gedung DPR/MPR RI pukul 11.00 WIB," ujar Erlyn.

Rekayasa lalu lintas di kedua titik pelaksanaan aksi tersebut nantinya diterapkan secara situasional, dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan.

Ada aksi demo mahasiswa hari ini Senin 6 Juli 2026 di Jakarta, pihak kepolisian sudah menyiapkan personel untuk pengamanan.

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TAGS   Demo Mahasiswa  demo mahasiswa hari ini  Jakarta  Polda Metro Jaya 
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