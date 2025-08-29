Demo Masyarakat Memanas, Begini Imbauan Presiden Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyikapi berbagai aksi demo yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini.

Kepala negara meminta masyarakat tetap tenang dan memercayakan pemerintahan kepadanya.

"Dalam situasi seperti ini saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluar masyarakat akan kami catat dan akan kami tindaklanjuti," tutur Prabowo dalam video keterangan persnya di YouTube pada Jumat (29/8).

Prabowo juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan huru-hara di dalam negeri.

"Saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Untuk itu kita harus waspada, kita harus tenang dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan," sambungnya.

Mantan Menhan RI tersebut mengatakan Indonesia sedang berbenah diri saat ini untuk mencapai kemajuan bangsa.

"Bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju, kita akan menjadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri, kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain," tuturnya. (flo/jpnn)