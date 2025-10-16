Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Gorontalo

Demo Percaloan PPPK Paruh Waktu, Dheninda Klarifikasi Dugaan Gestur Mencibir Demonstran

Kamis, 16 Oktober 2025 – 00:09 WIB
Demo Percaloan PPPK Paruh Waktu, Dheninda Klarifikasi Dugaan Gestur Mencibir Demonstran - JPNN.COM
Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara Dheninda Chaerunnisa memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (14/15/2025). Foto: ANTARA/Adiwinata Solihin

jpnn.com - GORONTALO UTARA – Aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Gorontalo Utara, Senin (13/10), yang antara lain menyuarakan dugaan percaloan dalam pengangkatan PPPK paruh waktu, diwarnai isu mengenai gestur Dheninda Chaerunnisa.

Dheninda Chaerunnisa yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, diduga menunjukkan gestur mencibir demonstran.

Menanggapi dugaan berkaitan gesturnya, Dheninda Chaerunnisa memberikan klarifikasi.

Baca Juga:

"Jadi sebenarnya di video itu saya bukan bermaksud mencibir orator, tetapi saya sedang berkomunikasi melalui ekspresi wajah dengan karyawan orang tua saya yang sempat hadir pada saat itu, karena memberikan gestur jempol kepada saya," ucap Dheninda di Gorontalo, Selasa (14/10).

Dia menjelaskan, pada saat terjadi demonstrasi, orang yang dikenal olehnya tersebut, memberikan tanda bahwa karyawan yang bekerja di usaha orang tuanya ada di lokasi itu untuk memberikan dukungan moril.

Walaupun begitu, ia tetap meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan berjanji akan memperbaiki diri kedepannya.

Baca Juga:

Demonstrasi di halaman gedung DPRD Gorontalo Utara dilakukan oleh sekelompok massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo Utara yang datang menyampaikan sejumlah tuntutan untuk dapat ditindaklanjuti oleh lembaga itu pada Senin (13/10).

Paling mencuat terkait dugaan adanya dugaan calo dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu seperti yang disampaikan Dheninda selaku Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara.

Demo soal dugaan percaloan dalam pengangkatan PPPK paruh waktu diwarnai isu mengenai gestur Dheninda Chaerunnisa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  DPRD Gorontalo Utara  Gorontalo 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp