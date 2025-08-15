Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Demo Sengkuni

Oleh: Dahlan Iskan

Jumat, 15 Agustus 2025 – 07:40 WIB
Demo Sengkuni - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Nasib Sudewo kini di tangan Partai Gerindra. Terutama di fraksi partai itu di DPRD Kabupaten Pati.

Akan tetapi Gerindra hanya punya enam kursi di sana. Penguasanya tetaplah PDI Perjuangan: 14 kursi.

Kursi di DPRD Pati sangat berserakan: sampai sembilan partai yang dapat kursi. Maka dengan 14 kursi, PDI Perjuangan pun hanya minoritas.

Sudewo sendiri, saat maju di Pilkada barusan, didukung Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, NasDem, Golkar, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo.

Suara Sudewo sangat besar: 53 persen. Dua pasangan lainnya berbagi sisanya.

Rasanya faktor Jokowi sangat besar dalam kemenangan pasangan Sudewo-Chandra.

Jejak digital Sudewo menyebutkan pasangan ini sowan ke kediaman Jokowi --saat beliau masih menjabat Presiden Indonesia.

Di situ, kata jejak tersebut, Jokowi menitipkan Pati kepada Sudewo-Chandra. Agar Pati maju.

Bupati Pati Sudewo kembali merasa salah ucap. Seharusnya seorang bupati tidak perlu menantang begitu. Maka ia pun minta maaf dan mencabut ucapannya.

