Demokrat Apresiasi Kepemimpinan Prabowo dalam Penanganan Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah dalam menangani dampak bencana yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurutnya, langkah cepat, kehadiran negara di lapangan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi rakyat dan mempercepat pemulihan.

"Di tengah situasi yang tidak mudah, Partai Demokrat menilai pemerintah tetap bekerja secara serius, terukur, dan bertanggung jawab," kata AHY dalam keterangannya, Selasa (23/12).

"Upaya evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar korban, hingga penanganan lanjutan pasca bencana, termasuk pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang mulai kembali berfungsi, merupakan bentuk nyata kepemimpinan negara yang hadir dan bekerja," lanjutnya.

Dia mengatakan sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan, Demokrat juga telah menyalurkan bantuan sosial dan kemanusiaan berupa logistik serta bahan pangan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, guna membantu meringankan beban masyarakat.

"Demokrat juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana kebangsaan yang kondusif. Kritik tentu merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tidak sepatutnya menutup mata terhadap kerja nyata pemerintah atau dimanfaatkan untuk membangun narasi yang menyesatkan publik," tuturnya.

Demokrat mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya partai-partai koalisi pemerintahan, untuk memperkuat sinergi dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan nasional.

"Solidaritas politik sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat yang terdampak," kata AHY.