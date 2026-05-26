Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Demokrat Bilang Sudah Terapkan Syarat Keterwakilan Caleg Perempuan 30 Persen

Selasa, 26 Mei 2026 – 11:43 WIB
Demokrat Bilang Sudah Terapkan Syarat Keterwakilan Caleg Perempuan 30 Persen - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut partainya pada Pemilu 2024 sudah menerapkan syarat keterwakilan perempuan minimal 30 persen seperti diatur dalam aturan.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sanksi bagi partai yang tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan minimal 30 persen sebagai caleg.

"Betul sudah diterapkan," kata dia kepada awak media, Selasa (26/5).

Baca Juga:

Diketahui, MK melalui putusan nomor perkara 128/PUU-XXIV/2026 mempertegas sanksi bagi partai yang tak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dari total caleg.

MK dalam putusan menyebut KPU dari pusat sampai daerah bisa menggugurkan partai peserta pemilu pada daerah pemilihan tertentu ketika syarat keterwakilan perempuan tak terpenuhi.

Perkara soal keterwakilan perempuan ini diajukan empat pemohon, yakni Maya Novita Sari (Pemohon I), Imas Dion Febriani (Pemohon II), Cahya Camila Evanglin (Pemohon III), dan Fatati Nailu Munadia (Pemohon IV).

Baca Juga:

Para pemohon melakukan uji materiil guna memastikan hak-hak politik perempuan terlindungi dan terakomodasi secara nyata dalam sistem pemilu di Indonesia.

Hero sapaan Herman Khaeron mengatakan putusan MK hanya mempertegas sanksi terkait pelanggaran keterwakilan perempuan, tetapi praktik di lapangan sudah dilakukan parpol pada pemilu.

Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menyebut partainya tidak akan sulit menjalankan putusan MK nomor 128/PUU-XXIV/2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Demokrat  caleg perempuan  Partai Demokrat  Herman Khaeron  MK  Mahkamah Konstitusi 
BERITA DEMOKRAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp