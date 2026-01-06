Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Pilkada

Demokrat Dukung Pilkada via DPRD, Pengamat: Menjaga Posisi di Orbit Kekuasaan

Rabu, 07 Januari 2026 – 00:13 WIB
Demokrat Dukung Pilkada via DPRD, Pengamat: Menjaga Posisi di Orbit Kekuasaan - JPNN.COM
Logo Partai Demokrat. (HO/Antaranews)

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Arifki Chaniago menilai sikap Partai Demokrat yang memberi sinyal dukungan pilkada melalui DPRD bertentangan dengan warisan politik Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Arifki mengatakan pilihan politik Demokrat saat ini jelas menempatkan kepentingan posisi kekuasaan di atas konsistensi historis partai melalui keputusan SBY.

"Demokrat terlihat lebih memilih menjaga keberlanjutan posisinya di dalam orbit kekuasaan nasional ketimbang mempertahankan sikap lama yang pernah menjadi identitas politik partai," kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia itu, Selasa (6/1).

Arifki menuturkan pilihan Demokrat yang bertentangan dengan sikap SBY tentu memiliki konsekuensi politik.

"Ini pilihan rasional secara jangka pendek, tetapi mahal secara simbolik,” ujar dia. 

Arifki mengatakan Demokrat berisiko kehilangan narasi moral yang selama ini melekat, khususnya terkait komitmen menjaga demokrasi.

“Balik badannya Demokrat soal pilkada via DPRD menjadi taruhan yang mungkin saja dibayar oleh Demokrat di Pileg 2029 ” ujar dia.

Arifki menuturkan Demokrat harus membangun narasi yang kuat ketika memilih mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD. 

Pengamat politik Arifki Chaniago menyebut Demokrat menempatkan kepentingan posisi kekuasaan dalam bersikap terhadap sistem pilkada.

TAGS   Demokrat  Dprd  pilkada  DPR RI  Susilo Bambang Yudhoyono 
