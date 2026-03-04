Demokrat Gelar Buka Bersama, Perkuat Silaturahmi Kebangsaan

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat menggelar acara Buka Bersama Ramadan 1447 H yang rencananya dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (4/3).

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan kegiatan itu bukan sekadar agenda rutin Ramadan, melainkan momentum memperkuat silaturahmi kebangsaan dan konsolidasi semangat pengabdian.

“Buka bersama ini menjadi ruang kebersamaan yang hangat dan penuh makna. Kehadiran Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Mas AHY mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan, memperkuat kolaborasi, serta memastikan agenda-agenda pembangunan berjalan dengan baik demi kepentingan rakyat,” ungkap Herzaky.

Menurutnya, Ramadan merupakan momen refleksi sekaligus penguatan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial.

Partai Demokrat, kata dia, ingin memastikan bahwa politik tetap menghadirkan kesejukan, harapan, dan solusi bagi masyarakat.

“Pesan yang ingin kami sampaikan jelas: politik harus menjadi jembatan persaudaraan, bukan sekat perbedaan. Di bulan suci ini, kami memperkuat tekad untuk terus bekerja, mendukung kebijakan yang pro-rakyat, serta mengawal aspirasi masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” lanjutnya.

Acara tersebut rencananya juga diisi dengan tausiyah oleh Ustaz Adi Hidayat yang memberikan siraman rohani tentang pentingnya keikhlasan dalam berkhidmat, menjaga persatuan umat dan bangsa, serta memperbanyak amal kebajikan di bulan Ramadan.

Herzaky juga menambahkan bahwa suasana kebersamaan yang tercipta dalam acara ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang sehat dan harmonis tetap terjaga.