Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Demokrat Kritik Target 80 Ribu GRE, Zulfikar: Jangan Halu, Fokus ke Modal dan SDM Koperasi

Rabu, 19 November 2025 – 14:51 WIB
Demokrat Kritik Target 80 Ribu GRE, Zulfikar: Jangan Halu, Fokus ke Modal dan SDM Koperasi - JPNN.COM
Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan. Foto: Fathan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Hamonangan, mengkritik target pembangunan 80 ribu Gerai Rakyat Ekonomi (GRE) yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam rapat kerja dengan kementerian, Zulfikar menilai target tersebut tidak realistis dan berpotensi membebani koperasi desa.

Zulfikar membuka pernyataannya dengan mengapresiasi niat baik kementerian, namun mengingatkan bahwa perencanaan harus berdasar kemampuan riil di lapangan.

"Apa kata lagu Ebiet G. Ade, coba kita renungkan sejenak. Target 80 ribu GRE itu tidak mudah," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi dan UKM serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Selasa (18/11) di Kompleks Parlemen, Senayan.

Baca Juga:

Zulfikar mencontohkan Alfa dan Indomaret, dua jaringan ritel besar yang puluhan tahun berdiri tetapi masing-masing baru memiliki sekitar 23 ribu dan 21 ribu gerai. "Kita kadang suka berpikir halu, hidup dalam mimpi. Bagaimana mungkin GRE bisa selesai satu unit dalam 12 minggu?" tambahnya.

Isu paling krusial, menurut Zulfikar, adalah status aset dan skema pembiayaan pembangunan GRE senilai Rp 1,6 miliar per unit. Ia mempertanyakan apakah bangunan benar-benar akan diserahkan tanpa beban kepada koperasi, atau justru menjadi utang baru.

"Jangan rusak cara pikir masyarakat desa. Mereka lebih butuh modal daripada bangunan megah yang tidak bisa mereka kelola," ucapnya.

Baca Juga:

Zulfikar menilai, dengan penduduk sebagian desa hanya 500 orang, anggaran Rp 1,6 miliar lebih baik disalurkan sebagai modal koperasi. "Orang gila di pinggir jalan saja lebih memilih modal 1 miliar daripada dibangunkan toko tanpa bisa usaha," ujarnya menegaskan.

Ia memaparkan pengalamannya saat reses di dapil. Salah satu Koperasi Merah Putih di desanya ingin membuka usaha agen LPG 3 kilogram, tetapi membeli 100 tabung saja tidak sanggup.

Fraksi Demokrat kritik target 80 ribu GRE, sebut tidak realistis dan berpotensi membebani koperasi desa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  zulfikar Hamonangan  Demokrat  ritel 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp