Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Demokrat: SBY Beberapa Kali Bertemu Presiden, Tetapi Tidak Diumbar ke Publik

Senin, 06 Oktober 2025 – 14:30 WIB
Demokrat: SBY Beberapa Kali Bertemu Presiden, Tetapi Tidak Diumbar ke Publik - JPNN.COM
Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (kanan) dan Prabowo Subianto (kiri). Foto: dokumentasi Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat Syahrial Nasution menyambut positif pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan wajar jika Prabowo sebagai Kepala Negara memang menerima kunjungan Jokowi yang ingin bertamu. 

"Bagus-bagus saja ada pertemuan para pemimpin negara. Menciptakan suasana yang teduh bagi masyarakat," kata Syahrial kepada awak media, Senin (6/10).

Baca Juga:

Dia juga mengatakan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga rutin bertemu Prabowo secara empat mata.

Namun, kata Syahrial, SBY bersama kader Demokrat tidak memberitahukan ke publik terkait pertemuan Ketua Majelis Tinggi Demokrat dengan Prabowo.

"Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga beberapa kali bertemu berdua dengan Presiden Prabowo. Saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Tentu sebuah kondisi yang bagus, meski tidak sampai diberitakan atau tidak harus diketahui publik," ujarnya.

Baca Juga:

Namun, dia mengatakan bahwa Demokrat menganggap Presiden Prabowo memiliki hak untuk bertemu atau berkomunikasi dengan siapa pun membahas isu kebangsaan.

"Hak presiden untuk bertemu dan berkomunikasi dengan siapa pun. Termasuk, dengan para mantan presiden dan pemimpin lainnya," ujarnya.

Wasekjen Demokrat Syahrial Nasution menyebut Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya biasa bertemu Presiden Prabowo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SBY  Prabowo  Jokowi  Demokrat 
BERITA SBY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp