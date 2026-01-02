Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Demonstran Tewas di Dalam Rutan, Legislator Minta Aparat Mengusut Tuntas

Jumat, 02 Januari 2026 – 15:05 WIB
Demonstran Tewas di Dalam Rutan, Legislator Minta Aparat Mengusut Tuntas - JPNN.COM
Seorang tahanan demonstran tewas di Ruran 1 Surabaya. Foto/ilustrasi: arsip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Anisah Syakur menuntut pengusutan tuntas kasus kematian Alfarisi bin Rikosen (21), tahanan demonstran yang meninggal dunia di Rutan Kelas I Medaeng, Surabaya.

"Kasus kematian Alfarisi di dalam rutan ini wajib diusut tuntas oleh negara," kata dia dalam keterangan persnya dikutip Jumat (2/1).

Legislator fraksi PKB itu berharap proses pengusutan oleh aparat dilakukan secara transparan dan independen.

Baca Juga:

"Tidak boleh ada upaya menutup-nutupi fakta," lanjut dia. 

Alfarisi sebelumnya ditahan di Polrestabes Surabaya sebelum dipindahkan ke Rutan Medaeng. 

Dia dijadwalkan menjalani sidang tahap penuntutan pada Senin (5/1). Namun, berat badan korban selama masa penahanan menyusut drastis antara 30 hingga 40 kilogram.

Baca Juga:

Anisah menilai penurunan berat badan ekstrem tersebut patut dicurigai adanya tekanan psikologis maupun fisik terhadap Alfarisi. 

"Negara harus menjelaskan secara perinci prosedur penanganan korban, mulai dari pengawasan, pemenuhan gizi, hingga layanan kesehatan," ujar dia.

Anggota Komisi XIII DPR RI Anisah Syakur berharap proses pengusutan kasus tewasnya Alfarisi dilakukan secara transparan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   demonstran tewas di rutan  Rutan Kelas I Medaeng  Anggota Komisi XIII DPR RI Anisah Syakur  Alfarisi bin Rikosen 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp