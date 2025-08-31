Close Banner Apps JPNN.com
Demonstrasi Ricuh, Mohon Masyarakat Tak Panic Buying ya!

Minggu, 31 Agustus 2025 – 07:08 WIB
Para pengunjung terkejut melihat harga minyak goreng kemasan di rak supermarket. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi pengusaha ritel untuk menjaga keandalan pasokan ritel.

Koordinasi ini dilakukan karena terjadi aksi demonstrasi masyarakat di daerah-daerah.

“Kami sudah koordinasi terus dengan asosiasi untuk tetap menjaga pasokan, termasuk juga yang di daerah-daerah,” ujar Budi Santoso dikutip Minggu (31/8).

Dalam koordinasi tersebut, Budi mengatakan para pengusaha siap untuk mendistribusikan barang dan sejauh ini belum ada keluhan yang diterima.

Budi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panic buying atau memborong massal segala jenis produk dan kebutuhan akibat demonstrasi, sebab stok yang tersedia masih aman.

“Semua produk, semua kebutuhan, baik di ritel maupun di pasar rakyat itu aman semua, ya. Stok aman semua,” kata Budi.

Secara terpisah, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) mendukung upaya pemerintah dalam menjamin keamanan masyarakat di pusat perbelanjaan di tengah aksi unjuk rasa belakangan ini.

Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah di Jakarta, Sabtu, mengatakan mereka berharap semua pihak dapat menahan diri, mengutamakan keselamatan dan menjaga ketertiban bersama.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi pengusaha ritel untuk menjaga keandalan pasokan ritel.

