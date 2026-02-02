Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Denada: Itu Kesalahan, Kebodohan, Kekhilafan Saya

Senin, 02 Februari 2026 – 14:44 WIB
Denada: Itu Kesalahan, Kebodohan, Kekhilafan Saya
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada akhirnya mengakui bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.

Pengakuan tersebut disampaikannya dalam sebuah video pernyataan resmi yang diunggah di Instagram.

"Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rossano adalah anak kandung saya," ungkap Denada, Senin (2/2).

Perempuan berusia 47 tahun itu kemudian memohon maaf kepada Ressa Rossano.

Denada mengaku salah karena tidak hidup bersama dari Ressa Rossano bayi hingga dewasa.

"Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak," dalihnya.

Oleh sebab itu, Denada pun menyadari dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat.

Dia berharap bisa memperbaiki hubungan dengan Ressa Rossano ke depannya.



