JPNN.com - Entertainment - Seleb

Denada Kembali Jalani Operasi Plastik, Ini Alasannya

Senin, 22 Desember 2025 – 05:55 WIB
Denada Kembali Jalani Operasi Plastik, Ini Alasannya - JPNN.COM
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada ternyata kembali melakukan operasi plastik atau oplas belum lama ini.

Dia mengaku memilih menjalani tindakan tersebut demi mempercantik penampilan.

"Ingin mempercantik, untuk kesenangan diri sendiri," kata Denada saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 46 tahun itu menjalani operasi plastik di luar negeri, tepatnya di Thailand.

Adapun bagian tubuh Denada yang kini dioperasi yakni hidung dan area payudara.

"Hidung (operasi) Juni lalu, kedua (payudara) 28 November 2025," jelas pemilik album One Stop Dangdut itu.

Meski telah melakukan beberapa kali operasi plastik, Denada memastikan dirinya tidak kapok.

Dia mengaku sangat senang dan puas dengan hasil operasi yang dijalani.

