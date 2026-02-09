Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Gosip

Denada Segera Bertemu dengan Ressa Rossano

Senin, 09 Februari 2026 – 06:06 WIB
Denada Segera Bertemu dengan Ressa Rossano - JPNN.COM
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Denada sudah siap untuk bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.

Hal tersebut diungkapkan oleh manajer Denada, Risna Ories dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

"Denada pengin banget ketemu Ressa," kata Risna Ories.

Menurutnya, Denada sangat ingin dan telah punya rencana untuk bertemu dengan anak kandungnya itu.

Akan tetapi, Risna Ories belum bisa memastikan jadwal pertemuan Denada dan Ressa Rossano.

"Sudah (rencana bertemu)," sambungnya.

Diketahui, Denada telah mengakui bahwa Ressa Rossano merupakan anak kandungnya.

Pengakuan tersebut disampaikan melalui video klarifikasi sekaligus permintaan maaf melalui akun miliknya di Instagram.

Penyanyi dangdut Denada sudah siap untuk bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.

