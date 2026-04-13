Denada Sudah Lama Tidak Berkomunikasi dengan Ayah Kandung Ressa Rossano

Senin, 13 April 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada blak-blakan soal alasan merahasiakan identitas ayah biologis putranya, Ressa Rizky Rosano.

Dia menyampaikan bahwa pria tersebut sudah memilih pergi dari kehidupannya sejak lama.

“Dia sudah memutuskan untuk tidak berada di hidup kami,” ungkap Denada dalam program FYP di Trans 7, baru-baru ini.

Perempuan berusia 47 tahun itu menilai sejauh ini tidak ada urgensi untuk membuka identitas ayah Ressa Rossano ke publik.

Lagi pula, Denada mengaku sudah memutuskan untuk memaafkan pria yang dimaksud.

"Buat apa aku buka ke publik? Aku sudah memaafkan dia, dan aku tidak mau menyalahkan dia," jelas pemilik album One Stop Dangdut itu.

“Kalau anak aku mempertanyakannya, tentu aku harus memberitahukan kepada dia,” lanjutnya.

Saat ini, Denada memilih untuk memaafkan dan berdamai dengan masa lalunya.