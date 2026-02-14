Denada Sudah Membuat Pengakuan, Ressa Rossano Ungkap Sebuah Keinginan

jpnn.com, JAKARTA - Ressa Rizky Rossano mengungkapkan hal yang ingin disampaikannya kepada ibu kandungnya, Denada.

Dia mengakui ingin bertemu secara langsung dengan penyanyi berusia 47 tahun tersebut.

"Yang pertama Ressa ingin bertemu. Semua tahu Ressa ada di mana, masa sih Mbak Denada enggak tahu," ungkap Ressa Rizky Rossano di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).

Tidak hanya itu, Ressa Rossano berharap agar Denada bersedia untuk bertemu dan duduk bersama dengan orang tua asuhnya sejak bayi.

"Terus yang kedua kan bagaimanapun itu Papa sama Mama Ressa, Mama Ratih itu juga haruslah kayak minta maaf gitu, bertemu juga begitu itu keinginannya Ressa," jelasnya.

Ressa Rossano menyata bahwa Denada sudah mencoba menghubunginya secara langsung, tetapi dirinya butuh waktu untuk merespons.

Dia khawatir jika inisiatif rencana pertemuan itu justru akan berakhir dengan kegagalan untuk kesekian kali.

"Bukan belum mau, takut, takut mengambil keputusan dan takutnya juga nanti terjadi kegagalan ketiga kalinya begitu," tutup Ressa Rossano. (mcr7/jpnn)