JPNN.com - Entertainment - Gosip

Selasa, 03 Februari 2026 – 14:07 WIB
Denada Ubah Bio di Instagram Seusai Mengakui Ressa sebagai Anaknya
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Denada memperbarui profil Instagram miliknya seusai mengakui Ressa Rizky Rosano sebagai anak kandungnya.

Denada mengubah keterangan bio yang sebelumnya hanya bertuliskan “Proud ibu of AA”.

Inisial tersebut merujuk pada Aisha Aurum, putri Denada dari pernikahannya dengan Jerry Aurum.

Kini, Denada menambahkan inisial “RR” yang merujuk pada putranya, Ressa Rizky Rosano.

“Proud ibu of AA & RR,” tulis Denada dalam profilnya, yang langsung menuai beragam respons dari warganet.

Sebelumnya, Denada secara terbuka menyampaikan pengakuan melalui unggahan di media sosial.

Dia menyatakan bahwa Ressa merupakan anak kandungnya dan meminta maaf karena tidak bisa mendampingi sang anak sejak bayi.

"Saya juga meminta maaf kepada Ressa karena baru saat ini setelah sekian lama, bahwa baru saat ini pula saya mengatakan bahwa saya adalah ibu kandungnya," tuturnya.

Denada mengubah bio Instagram usai mengakui Ressa sebagai anak kandungnya dan menyampaikan permintaan maaf.

Denada  Ressa Rizky Rosano  Anak Denada  Instagram 
