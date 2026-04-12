Denada Ungkap Alasan Tutupi Identitas Ayah Putranya

Minggu, 12 April 2026 – 04:31 WIB
Denada dan anaknya, Ressa Rossano. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada mengungkap alasan di balik sikapnya yang memilih merahasiakan identitas ayah biologis putranya, Ressa Rizky Rosano.

Dia menegaskan bahwa sosok pria tersebut sudah sejak lama memilih pergi dan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka.

“Dia sudah memutuskan untuk tidak berada di hidup kami,” ungkap Denada dalam program FYP, Sabtu (11/4).

Keputusan itulah yang membuat Denada merasa tidak ada urgensi untuk membuka identitas sang ayah ke publik luas.

Menurutnya, hal tersebut tidak akan memberikan manfaat apa pun, baik bagi dirinya maupun sang anak.

"Buat apa aku buka ke publik? Aku sudah memaafkan dia, dan aku tidak mau menyalahkan dia," uujarnya.

Meski demikian, Denada menegaskan tidak akan menutup kebenaran dari putranya sendiri.

“Kalau anak aku mempertanyakannya, tentu aku harus memberitahukan kepada dia,” katanya.

Denada pilih bungkam soal ayah anaknya, akui sosok tersebut sudah lama menghilang dari hidupnya.

Denada  Ressa Rizky Rosano  Anak Denada  ayah biologis 
