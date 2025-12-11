Dengan Alasan Mengharukan Serafim Meninggalkan PSM Makassar

Kamis, 11 Desember 2025 – 20:58 WIB

jpnn.com - MAKASSAR - Lucas Dias Serafim terpaksa mengakhiri kontraknya bersama PSM Makassar di saat Super League musim ini belum setengah jalan.

Serafim dan PSM Makassar sepakat mengakhiri jalinan kerja sama.

Sebelum meninggalkan klub, Serafim berpamitan dengan jajaran pelatih, rekan pemain dan ofisial klub di Stadion Kalegowa, Kamis (11/12) sore.

Dia mengucapkan kata-kata perpisahan kepada semua yang ada di tim, sesaat sebelum Pasukan Ramang menggelar latihan.

Serafim meminta untuk mengakhiri kerja sama lebih cepat lantaran alasan yang mengharukan, karena keluarga.

Pesepakbola asal Brasil itu ingin fokus mendampingi ayahanda mertuanya yang sedang sakit.

Pihak klub melalui pernyataan resminya dengan besar hati bersedia melepas Lucas Serafim, sekaligus menyampaikan rasa simpati kepada pemain bernomor punggung 11 tersebut.

Bersama PSM Makassar, Lucas Serafim mencatatkan sepuluh pertandingan dengan dua gol dan dua assist.