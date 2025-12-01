Dengan Gemini AI, Galaxy S25 FE Bantu Editing Foto Layaknya Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Galaxy S25 FE digadang mampu menjadi solusi bagi pengguna yang membutuhkan perangkat mobile dengan kapabilitas kreatif tinggi.

Berbagai fitur AI yang terintegrasi menjadikan smartphone ini partner ideal bagi kreator digital, pelajar, pekerja profesional, hingga pengguna umum yang ingin menghasilkan foto berkualitas premium langsung dari genggaman tangan.

Dengan Galaxy S25 FE, proses editing foto tidak lagi memerlukan perangkat tambahan atau software profesional. Semua tahapan mulai dari pengambilan gambar hingga penyempurnaan visual dapat dilakukan hanya melalui satu perangkat, cepat, mudah, dan aman.

Mengusung Selfie Camera 12MP, integrasi Gemini Nano Banana, dan fitur Generative Edit, Galaxy S25 FE memperkuat posisinya sebagai smartphone yang mengutamakan kreativitas bertenaga AI tanpa membutuhkan aplikasi pihak ketiga.

Galaxy S25 FE dibekali kamera depan 12MP dengan kemampuan pemrosesan gambar berbasis AI untuk menghasilkan foto selfie yang tajam, natural, dan konsisten dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Teknologi AI di dalamnya bekerja memperbaiki dynamic range, mengurangi noise, serta memberikan tone kulit yang natural tanpa terlihat berlebihan. Dengan peningkatan ini, pengguna dapat menghasilkan foto berkualitas tinggi sejak pengambilan gambar pertama, memberikan materi dasar yang sempurna untuk proses editing berikutnya.

Kamera selfie itu hadir sebagai solusi bagi pengguna yang ingin menghasilkan konten personal maupun profesional langsung dari perangkat mobile, terutama bagi kreator digital yang membutuhkan foto detail namun tetap natural.

Salah satu peningkatan terbesar di Galaxy S25 FE adalah hadirnya Gemini Nano Banana, model AI generatif terbaru yang berjalan sepenuhnya di perangkat. Teknologi itu memungkinkan pengguna melakukan editing foto secara intuitif hanya dengan memberikan prompt sederhana, seperti instruksi untuk menyesuaikan tone, menambah efek cahaya lembut, atau merapikan detail tertentu.