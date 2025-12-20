Dengar Aspirasi, Cak Imin Fasilitasi Transmigran Korban Bencana Aceh Pulang ke Jawa

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 99 warga transmigran asal Pulau Jawa yang menjadi korban bencana banjir bandang di Provinsi Aceh dan sekitarnya tiba dengan selamat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (20/12).

Kepulangan para transmigran ini merupakan hasil fasilitasi pemerintah setelah aspirasi mereka disampaikan secara langsung kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, saat kunjungan kerja ke Aceh beberapa waktu lalu.

Setibanya di Jakarta, para transmigran disambut oleh Sekjen DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Nunung Nuryantono yang hadir mewakili Cak Imin.

Nadlifah menyampaikan rasa syukur karena seluruh warga tiba dalam kondisi selamat dan sehat.

“Saya hadir di sini mewakili Gus Ketum (Cak Imin). Beliau sebenarnya ingin langsung menyambut Bapak dan Ibu semua, tetapi berbarengan dengan kegiatan lain di Jawa Timur. Gus Ketum menitipkan salam dan alhamdulillah kita bersyukur Bapak dan Ibu semua tiba dengan selamat dan dalam keadaan sehat,” kata Nadlifah.

Nadlifah menambahkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab, Cak Imin juga telah memfasilitasi empat armada bus untuk mengantar para transmigran kembali ke daerah asal masing-masing.

Warga transmigran tersebut berasal dari Kabupaten Cilacap, Brebes, Grobogan, dan Kebumen, Jawa Tengah.

Rinciannya 54 orang asal Cilacap, 41 orang asal Brebes, Pemalang, dan Pekalongan, serta empat orang asal Kebumen dan Grobogan.