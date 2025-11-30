Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dengar Kabar Konflik NU Urusan Tambang, Nahdiyin Jatim: Suatu Perkara Duniawi

Minggu, 30 November 2025 – 18:59 WIB
Nahdiyin dari Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah sekaligus menjabat Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Nahdiyin dari Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah mengaku prihatin dan sedih mendengar kabar terjadinya konflik antara pemimpin di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Konflik itu menjadi berita terbuka di mana-mana, yang disertai dengan saling pecat memecat satu sama lain," kata Ketua Banggar DPR RI itu melalui keterangan persnya, Minggu (30/11).

Said mengatakan perkara konflik di PBNU sebenarnya bermuara soal pengelolaan tambang batu bara di organisasi kaum nahdiyin itu.

Baca Juga:

"Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan," kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Diketahui, PBNU bersama Muhammadiyah mendapatkan izin tambang dari pemerintah era Joko Widodo (Jokowi).

Said mengatakan sejak kecil selalu dididik dan diajarkan beribadah serta bermuamalah dengan tradisi Nahdlatul Ulama.

Baca Juga:

Dia mengaku selalu memegang teguh ajaran-ajaran tawadu dan tabayun serta akhlaqul karimah dalam kitab taklim muta’alim.

"Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka?," kata dia.

Nahdiyin dari Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah mengaku sedih mendengar kabar terjadinya konflik di PBNU yang memunculkan aksi saling pecat.

