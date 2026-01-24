Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Dengar Suara Gemuruh, Ahmad Terbangun, Tanah Sudah di Depan Rumah

Sabtu, 24 Januari 2026 – 18:41 WIB
Suasana di posko pengungsian tanah longsor di Kantor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Sabtu (24/1). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, CISARUA - Puluhan rumah tertimbun material dalam insiden tanah longsor yang menerjang wilayah Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu (24/1) dini hari.

Ahmad, warga Pasirlangu menceritakan bagaimana mencekamnya gundukan tanah tiba-tiba menerjang kediamannya.

Pria 40 tahun tersebut berhasil menyelamatkan diri bersama keluarganya, setelah mendengar suara gemuruh dari atas rumahnya.

Ahmad menuturkan ketika itu dia bersama anak dan istrinya sedang tidur pulas karena memang seharian wilayah tersebut diguyur hujan disertai angin kencang.

Tiba-tiba Ahmad mendengar suara gemuruh dari arah atas rumahnya.

"Saya langsung bangun dan keluar rumah sudah ada gunungan tanah. Langsung pada teriak histeris," ungkap Ahmad.

Melihat gunungan tanah sudah di depan rumahnya, Ahmad langsung menyelamatkan diri bersama keluarganya.

Setelah itu rumah Ahmad dan milik warga lainnya langsung tertimbun material tanah dan sayuran.

Begini kesaksian warga yang selamat dari bencana tanah longsor di Pasirlangu, Cisarua, KBB.

