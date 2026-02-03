Deni Daruri Sebut Pasar Modal Ambruk, OJK & BEI Lumpuh Secara Struktural

jpnn.com - Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri menilai gejolak pasar modal akibat sikap Morgan Stanley Capital International (MSCI) bukan sekadar persoalan teknis.

Dia menyebutnya sebagai bukti kegagalan struktural regulator pasar modal Indonesia, yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Deni, keputusan MSCI menahan rebalancing indeks Indonesia serta meninjau ulang aspek free float dan transparansi kepemilikan saham telah memicu koreksi tajam di pasar saham nasional dengan IHSG anjlok nyaris 7 persen.

“Ini bukan sekadar isu teknis. Ini indikator kegagalan regulator domestik OJK dan BEI dalam memastikan keterbukaan informasi, akurasi data kepemilikan serta kualitas tata kelola emiten," ujar Deni di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Lembaga sekelas MSCI, lanjut Deni, menemukan data free float emiten Indonesia tidak kredibel, kepemilikan saham tidak transparan, serta banyak perusahaan publik tidak memenuhi standar global terkait material information.

Pakar perbankan ini menegaskan, ketika Self Regulatory Organization (SRO) gagal memperbaiki dirinya sendiri dan OJK tidak mampu melakukan oversight substantif, maka Pemerintah harus turun tangan melakukan intervensi struktural.

“Kasus MSCI ini harus menjadi alarm keras. Aturan free float tidak akurat, kepemilikan saham tidak transparan, dan keterbukaan informasi tidak memenuhi standar global," tegasnya.

Menurut Deni, pasar modal Indonesia memang tumbuh pesat, namun kualitas pengawasan tidak mengimbangi pertumbuhan tersebut.