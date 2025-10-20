Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Denmark Open 2025: Jonatan Christie Menggila, 4 Catatan Ajaib Tercipta

Senin, 20 Oktober 2025 – 05:29 WIB
Jonatan Christie menjadi juara Denmark Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Jonatan Christie tampil luar biasa dengan menjuarai turnamen elite Denmark Open 2025.

Bertanding di Jyske Bank Arena, Odense, Minggu (19/10/2025), Jojo -sapaan Jonatan- mengalahkan unggulan pertama asal China Shi Yu Qi.

Lewat pertarungan sengit selama 72 menit, peraih emas Asian Games 2018 itu menang rubber game dengan skor 13-21, 21-15, 21-15.

Dari podium tertinggi di Denmark, Jojo mengukir empat catatan ajaib. 

Pertama, ini merupakan gelar perdana Jonatan di Denmark Open. Sebelumnya, pencapaian terbaik Jojo di ajang ini hanyalah perempat final pada 2021 dan 2022.

Kedua, titel tersebut menambah koleksi gelar Super 750 bagi Jojo, setelah sebelumnya sukses menjuarai French Open 2023.

Ketiga, kemenangan ini membuat Jojo menjadi tunggal putra Indonesia kelima yang meraih trofi Denmark Open, mengikuti jejak Rudy Hartono, Liem Swie King, Hermawan Susanto, dan Simon Santoso.

Adapun yang keempat, hasil ini memperpanjang dominasi Jonatan Christie atas Shi Yu Qi.

