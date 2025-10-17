Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Denmark Open 2025: Mia Hapus Catatan Buruk Berusia 7 Tahun

Jumat, 17 Oktober 2025 – 07:31 WIB
Denmark Open 2025: Mia Hapus Catatan Buruk Berusia 7 Tahun - JPNN.COM
Tunggal putri Denmark Mia Blichfeldt. Foto: Badminton Photo - BWF

jpnn.com - ODENSE - Tunggal putri peringkat 25 dunia Mia Blichfeldt memastikan satu tempat di perempat final Denmark Open 2025 Super 750 dengan cara yang luar biasa.

Wakil tuan rumah itu masuk Top 8 setelah mengalahkan ranking ke-5 dunia Chen Yu Fei (China) pada laga di Jyske Bank Arena, Odense, Kamis (16/10).

"Saya tidak percaya. Ini masih terasa," tutur perempuan berusia 28 tahun itu.

Baca Juga:

Kemenangan yang luar biasa. Mia menang 21-9, 21-17, dan membuat rekor head to head Mia vs Chen menjadi 2-10.

Sebelum pertemuan di 16 Besar Denmark Open 2025 itu, Mia memikul catatan buruk saat ketemu Chen. Terakhir kali Mia bisa mengalahkan Chen saat perempat final Uber Cup 2018.

Dukungan fan yang heboh di arena juga membantu Mia.

Baca Juga:

"Saya tidak stres atau apa pun. Saya benar-benar menjalani prosesnya dan sangat menikmati berada di lapangan," ujarnya.

Chen Yu Fei mengakui kekalahannya. “Saya tidak bisa mengikuti kecepatannya. Pukulannya agresif dan ia bermain dengan sabar," katanya.

Lihat bagan perempat final tunggal putri Denmark Open 2025 Super 750 di sini. Seru nih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Denmark Open 2025  Mia Blichfeldt  Han Yue  Chen Yu Fei  An Se Young  Tomoka Miyazaki 
BERITA DENMARK OPEN 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp