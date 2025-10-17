Denmark Open 2025: Mia Hapus Catatan Buruk Berusia 7 Tahun

Jumat, 17 Oktober 2025 – 07:31 WIB

jpnn.com - ODENSE - Tunggal putri peringkat 25 dunia Mia Blichfeldt memastikan satu tempat di perempat final Denmark Open 2025 Super 750 dengan cara yang luar biasa.

Wakil tuan rumah itu masuk Top 8 setelah mengalahkan ranking ke-5 dunia Chen Yu Fei (China) pada laga di Jyske Bank Arena, Odense, Kamis (16/10).

"Saya tidak percaya. Ini masih terasa," tutur perempuan berusia 28 tahun itu.

Baca Juga: Ganda Nomor 1 Dunia Tumbang di 16 Besar Denmark Open 2025

Kemenangan yang luar biasa. Mia menang 21-9, 21-17, dan membuat rekor head to head Mia vs Chen menjadi 2-10.

Sebelum pertemuan di 16 Besar Denmark Open 2025 itu, Mia memikul catatan buruk saat ketemu Chen. Terakhir kali Mia bisa mengalahkan Chen saat perempat final Uber Cup 2018.

Dukungan fan yang heboh di arena juga membantu Mia.

"Saya tidak stres atau apa pun. Saya benar-benar menjalani prosesnya dan sangat menikmati berada di lapangan," ujarnya.

Chen Yu Fei mengakui kekalahannya. “Saya tidak bisa mengikuti kecepatannya. Pukulannya agresif dan ia bermain dengan sabar," katanya.