Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Denny Sumargo Ikut Demo di DPR, Ini yang Disampaikan

Minggu, 31 Agustus 2025 – 05:31 WIB
Denny Sumargo Ikut Demo di DPR, Ini yang Disampaikan - JPNN.COM
Denny Sumargo ikut bergabung dengan masyarakat yang melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta pada Sabtu (30/8). Foto: Instagram/sumargodenny

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus presenter, Denny Sumargo ikut bergabung dengan masyarakat yang melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta pada Sabtu (30/8).

Tidak sekadar datang, dia ikut berorasi menyampaikan suara hati di depan ribuan demonstran.

"Rakyat sedang tidak baik-baik saja," ungkap Denny Sumargo melalui akun miliknya di Instagram.

Baca Juga:

Mantan atlet basket itu menuntut anggota DPR untuk menemui para demonstran.

Selain itu, Denny Sumargo juga meminta para anggota dewan mendengar aspirasi rakyat.

"Kasih mereka kesempatan untuk bicara, temui mereka dengan ksatria, dengarkan mereka," tegas pemain film 5 cm itu.

Baca Juga:

Denny Sumargo kemudian mengimbau warga untuk tidak merusak fasilitas umum selama demonstrasi.

Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah diadu domba.

Aktor sekaligus presenter, Denny Sumargo ikut bergabung dengan masyarakat yang melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta pada Sabtu (30/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Denny Sumargo  demo DPR  Instagram Denny Sumargo  Densu 
BERITA DENNY SUMARGO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp