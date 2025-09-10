Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Denpasar dan Badung Dilanda Banjir, Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Termasuk Wisatawan

Rabu, 10 September 2025 – 22:41 WIB
Denpasar dan Badung Dilanda Banjir, Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Termasuk Wisatawan - JPNN.COM
Petugas mengevakuasi wisatawan mancanegara yang terjebak banjir di kawasan Kuta, Badung, Bali, Rabu (10/9/2025). Sejumlah wisatawan mancanegara dievakuasi petugas dari sejumlah lokasi di kawasan pariwisata itu karena terendam banjir yang disebabkan hujan yang mengguyur wilayah Bali sejak Selasa (9/9). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nym.

jpnn.com, DENPASAR - Hujan deras yang menguyur wilayah Bali sejak Selasa (9/9) menyebabkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, banjir

Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 142 orang termasuk wisatawan mancanegara dalam kondisi selamat dan tiga orang meninggal dunia.

Kepala Kantor Basarnas Bali I Nyoman Sidakarya di Denpasar, Rabu, mengatakan selain masyarakat setempat, tim SAR gabungan juga mengevakuasi wisatawan sejak pagi meski sempat terkendala karena banyak akses jalan tergenang banjir sehingga sulit dilintasi.

Baca Juga:

Adapun proses evakuasi pertama kali dilakukan tim SAR gabungan pada pukul 07.30 Wita di kawasan Kampung Jawa Jalan Ahmad Yani Denpasar terhadap dua orang dewasa dan satu anak-anak.

“Pukul 08.00 Wita tim SAR gabungan mengevakuasi 30 orang dewasa dalam keadaan selamat di Lingkungan Wiraraja Ubung Kaja Denpasar,” katanya.

Selanjutnya, pukul 09.30 Wita mereka kembali mengevakuasi lima orang dewasa dan dua balita dalam keadaan selamat di Jalan Pulau Misol, Denpasar.

Baca Juga:

Pada pukul 10.30 Wita tim SAR gabungan mengevakuasi dalam jumlah besar, yaitu 53 orang dewasa, 17 anak dan 11 orang balita di Jalan Pura Demak Denpasar.

Ia menjelaskan, korban meninggal dunia pertama ditemukan pukul 12.30 Wita di Jalan Hasanudin Denpasar yang langsung dievakuasi bersama dua orang lainnya yang selamat.

Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 142 orang termasuk wisatawan mancanegara akibat banjir di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir bali  banjir  Wisatawan Mancanegara  Wisatawan  Evakuasi Korban Banjir 
BERITA BANJIR BALI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp