JPNN.com - Nasional - Hukum

Densus 88 Ikut Penyelidikan Ledakan SMAN 72, Terlibat Jaringan Teroris?

Sabtu, 08 November 2025 – 20:52 WIB
Densus 88 Antiteror. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dilibatkan dalam penyelidikan terkait ledakan di masjid SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Diketahui, tim Densus 88 ialah pasukan khusus untuk menangani kasus-kasus terorisme. Lantas, apakah ledakan di masjid SMAN 72 tersebut berkaitan terorisme?

Kabid humas Polda Metro Jaya, Kombes pol Budhi Hermanto menjelaskan saat ini semua satuan kerja kepolisian yang terlibat masih mendalami motif di balik ledakan tersebut.

"Nah ini, ini tadi kami sampaikan ada analisa terhadap motif dan jaringan yang dilaksanakan oleh Densus. Satuan kerja ini masih bekerja dari Densus, Puslabfor Mabes Polri, dan Gegana juga," kata Budhi di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (8/11).

"Semuanya mencocokkan dari hasil temuan di lapangan, baik itu apakah dugaan bom ini berasal dari serbuk apa Itu nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana," sambungnya.

Dia menjelaskan secara spesifik jumlah bom rakitan dan serbuk yang digunakan.

"Ya nanti kalau spesifik terhadap jumlah bom. Jumlah barang bukti lain spesifik serbuk. Temuan-temuan lain nanti akan dilaporkan disampaikan pada saat rilis lengkap," tuturnya.

Dia menegaskan pihak yang berwenang untuk menyampaikan dugaan pelaku terlibat jaringan teroris tertentu ialah Densus 88.

