Tak Dung Rampak Rebana dari Kampung Pesisir Bersiap Ramaikan Festival Ramadan Masjid Al Ikhlas PIK

jpnn.com, TANGERANG - Di sebuah musala kecil di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, suara rebana terdengar bersahutan pada malam hari. Belasan pemuda tampak serius berlatih, menyelaraskan pukulan alat musik tradisional sambil melantunkan shalawat.

Mereka adalah anggota Grup Hadroh Nurul Musthofa Kosambi yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti Festival Ramadan Masjid Al Ikhlas PIK yang akan digelar pada 11-13 Maret 2026.

Festival yang berlangsung di halaman Masjid Al Ikhlas PIK itu menghadirkan tiga kategori lomba, yakni Hadroh Kreasi, Marawis Umum, dan Bedug Shalawat, yang terbuka bagi peserta dari wilayah Jabodetabek.

Bagi kelompok hadroh dari kampung pesisir Tangerang ini, kesempatan tampil di festival tersebut menjadi pengalaman yang sangat dinanti.

Salah satu anggota hadroh, Ridwan Maulana, mengatakan kelompoknya tertarik mengikuti lomba karena kegiatan tersebut memberi ruang bagi seni musik islami untuk tampil di panggung yang lebih luas.

“Biasanya kami hanya tampil di acara pengajian atau peringatan maulid di kampung. Ketika ada festival seperti ini di PIK, kami langsung sepakat untuk ikut mencoba,” kata Ridwan.

Menurutnya, latihan pun kini dilakukan lebih intensif agar penampilan mereka bisa maksimal saat lomba nanti.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kelompok hadroh dari kampung juga punya semangat dan kemampuan yang tidak kalah,” ujarnya.