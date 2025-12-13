Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Denza Bawa Kejutan pada 2026, Model dan Teknologi Baru

Sabtu, 13 Desember 2025 – 19:10 WIB
Ilustrasi logo Denza, submerek premium BYD. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Denza tak ingin sekadar numpang lewat di pasar otomotif Indonesia. Sub-merek premium BYD ini bersiap tampil agresif mulai 2026 dengan strategi yang jauh lebih berani.

Denza bakal menambah portofolio model, sekaligus memperkenalkan teknologi baru sebagai fondasi masa depan Denza.

Saat ini, Denza baru memasarkan satu model di tanah air, yakni Denza D9.

MPV listrik premium itu langsung diposisikan sebagai penantang serius Toyota Alphard, lengkap dengan kabin mewah dan fitur canggih. Namun, itu baru pemanasan.

President Director PT. BYD Indonesia, Eagle Zhou, memastikan Denza akan masuk ke segmen lain.

Tak tanggung-tanggung, pilihannya meliputi sedan, hatchback, SUV, hingga SUV berkemampuan offroad.

“Kami akan memperkenalkan segmen lain Denza. Semoga ada sedan, hatchback, SUV bahkan SUV offroad,” ujar Eagle di Bogor, Kamis kemarin.

Sinyal tersebut bukan sekadar wacana. Denza sebelumnya sudah memamerkan Z9 GT, mobil listrik berdesain sporty, serta menghadirkan Yangwang U9—supercar listrik—di GIIAS 2025.

