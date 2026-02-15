Close Banner Apps JPNN.com
Denza D9 Curi Perhatian Para Pemimpin Bisnis

Minggu, 15 Februari 2026 – 09:45 WIB
Denza D9 Curi Perhatian Para Pemimpin Bisnis
BYD Denza D9 di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Denza, subbrand premium dari BYD, menampilkan model andalannya dalam ajang Fortune Indonesia Summit 2026.

Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin bisnis dan pengambil keputusan tersebut, Denza D9 tampil sebagai kendaraan mobilitas resmi sekaligus etalase teknologi.

Partisipasi menjadi strategi memperkenalkan mobil listrik premium kepada kalangan profesional dan eksekutif.

Segmen yang dinilai memiliki kebutuhan mobilitas tinggi dengan standar kenyamanan maksimal.

Menurut Head of Public and Government Relations PT. BYD Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan, momentum ini dimanfaatkan untuk memperluas eksposur merek di pasar premium.

Dia menegaskan bahwa para profesional membutuhkan kendaraan yang bukan hanya nyaman, tetapi juga mampu mendukung produktivitas selama perjalanan.

Denza D9 dirancang sebagai ruang bergerak yang merepresentasikan kepemimpinan modern—elegan, cerdas, dan berkelanjutan.

Secara spesifikasi, MPV listrik tujuh penumpang itu menawarkan kabin lapang dengan captain seat ergonomis di baris kedua, lengkap dengan fitur pijat dan ventilasi.

Denza, subbrand premium dari BYD, menampilkan model andalannya dalam ajang Fortune Indonesia Summit 2026-forum para pemimpin bisnis

