Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Denza Makin Serius! 10 Bengkel Premium Dibuka, Ada Promo Menarik

Rabu, 19 November 2025 – 14:01 WIB
Denza Makin Serius! 10 Bengkel Premium Dibuka, Ada Promo Menarik - JPNN.COM
10 Denza Authorized Service Dealer resmi beroperasi. Foto: denza

jpnn.com, JAKARTA - Demi memperkuat pengalaman kepemilikan kendaraan listrik premium, Denza menghadirkan jaringan layanan purnajual eksklusif melalui 10 Denza Authorized Service Dealer.

Layanan purnajual yang kini tersebar dari Jabodetabek hingga Indonesia Timur.

Langkah itu bukan sekadar ekspansi jaringan, tetapi juga sinyal kuat bahwa Denza tengah membangun ekosistem kendaraan listrik mewah yang lebih terintegrasi, mudah dijangkau, dan berkelanjutan di Indonesia.

Baca Juga:

Servis Premium

Setiap diler telah dilengkapi teknisi bersertifikat dan fasilitas berstandar tinggi.

Mulai dari pengecekan menyeluruh hingga konsultasi teknis, seluruh proses dirancang menghadirkan pengalaman yang hangat, nyaman, dan berkelas.

Baca Juga:

Jaringan 10 dealer tersebut meliputi:

Jakarta Timur (BYD Haka Cibubur), Summarecon Bekasi, Bekasi Timur, Bogor, Serang, Semarang, Malang, Balikpapan, Pontianak, dan Makassar.

Memperkuat pengalaman kepemilikan kendaraan listrik premium, Denza menghadirkan jaringan layanan purnajual eksklusif melalui 10 Denza Authorized Service Dealer

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Denza  BYD Denza  Diler Denza  Dealer Denza  promo servis Denza 
BERITA DENZA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp