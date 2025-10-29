Denza Merilis SUV Hybrid Mewah, Harga Mulai Rp 600 Jutaan

Rabu, 29 Oktober 2025 – 18:42 WIB

jpnn.com, TIONGKOK - Merek kendaraan premium BYD, Denza menambah jajaran produknya dengan meluncurkan N8L di China.

Mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) itu sebagai pelengkap Denza N9 yang terlebih dulu dipasarkan.

Manajer Umum Denza Li Hui menungkapkan jika dibandingkan Denza N9, dukungan yang disediakan di Denza N8L lebih difokuskan bagi keluarga.

"Denza N9 adalah SUV andalan yang mengutamakan teknologi dan keamanan, sementara Denza N8L adalah SUV mewah yang aman dan berfokus pada keluarga," kata Li Hui seperti dikutip CarNewsChina, Selasa (29/10).

Denza N8L dikatakan akan menyasar segmen keluarga yang praktis.

Mobil asal Tiongkok itu menawarkan fitur seperti "God's Eye B", penyimpanan panas dan dingin, serta layar yang dipasang di langit-langit.

Mobil itu juga dilengkapi dengan sistem pencegahan mabuk perjalanan.

Selain itu, mobil tersebut dibekali teknologi platform e³, sistem kontrol bodi udara cerdas DiSus-A, dan sistem kontrol stabilitas anti-bocor ban berkecepatan tinggi.