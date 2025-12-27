Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Denza N8L Mewakili Pencapaian Produksi 15 Juta Unit Mobil Listrik BYD

Sabtu, 27 Desember 2025 – 11:38 WIB
BYD mengumumkan produksi 15 juta unit NEV. Foto: areanev

jpnn.com - BYD kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama industri otomotif global.

Pada Desember 2025, pabrikan asal Tiongkok tersebut mengumumkan pencapaian produksi 15 juta unit kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV).

Keberhasilan itu dicapai hanya 13 bulan setelah mereka mencatatkan angka 10 juta unit produksi.

NEV BYD mencakup mobil listrik berbasis baterai (BEV) dan plug-in hybrid (PHEV).

Capaian itu terasa makin impresif karena diraih hanya dalam waktu 13 bulan setelah BYD menembus angka produksi 10 juta unit.

Artinya, laju produksi kendaraan listrik BYD terus melesat, mencerminkan permintaan pasar yang kian kuat sekaligus efisiensi manufaktur yang makin matang.

Unit ke-15 juta tersebut diwakili oleh Denza N8L, sebuah SUV plug-in hybrid berkonfigurasi enam penumpang yang diproduksi di pabrik BYD di Jinan, Tiongkok.

Model sekaligus menjadi simbol keseriusan BYD dalam menggarap segmen kendaraan ramah lingkungan berkelas premium.

BYD menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama industri otomotif global, lewat pengumuman pencapaian produksi 15 juta unit pada Desember 2025

