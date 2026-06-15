Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Denza N8L Terbaru Segera Meluncur, Usung Teknologi Flash Charging

Senin, 15 Juni 2026 – 16:42 WIB
Denza N8L Terbaru Segera Meluncur, Usung Teknologi Flash Charging - JPNN.COM
Denza N8L yang dipasarkan saat ini. (ANTARA/denza)

jpnn.com, TIONGKOK - Denza merek premium dari BYD akan meluncurkan Denza N8L terbaru di Tiongkok pada pekan depan.

SUV plug-in hybrid itu mendapatkan sejumlah pembaruan mulai dari eksterior hingga teknologi.

Pembaruan terbesa pada Denza N8L terletak pada teknologi flash charging dan penggunaan baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 75,26 kWh.

Baca Juga:

Dilaporkan Carnewschina pada Senin waktu setempat, kapasitas baterai tersebut meningkat signifikan dibanding model sebelumnya yang menggunakan baterai 46,99 kWh.

Berkat baterai baru tersebut, Denza N8L mampu menempuh jarak hingga 420 kilometer dalam mode listrik berdasarkan standar pengujian CLTC.

SUV ini juga mengadopsi sistem kelistrikan 800 volt yang mendukung teknologi flash charging.

Baca Juga:

Denza mengeklaim baterai kendaraan dapat diisi dari 10 persen hingga 97 persen hanya dalam waktu sembilan menit.

Dari sisi performa, Denza N8L menggabungkan mesin bensin 2.0 liter turbo dengan tiga motor listrik.

Denza merek premium dari BYD akan meluncurkan Denza N8L terbaru pada pekan depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Denza N8L  SUV plug-in hybrid  Flash charging BYD  Baterai Lithium 
BERITA DENZA N8L LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp