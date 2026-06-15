Denza N8L Terbaru Segera Meluncur, Usung Teknologi Flash Charging

Senin, 15 Juni 2026 – 16:42 WIB

jpnn.com, TIONGKOK - Denza merek premium dari BYD akan meluncurkan Denza N8L terbaru di Tiongkok pada pekan depan.

SUV plug-in hybrid itu mendapatkan sejumlah pembaruan mulai dari eksterior hingga teknologi.

Pembaruan terbesa pada Denza N8L terletak pada teknologi flash charging dan penggunaan baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 75,26 kWh.

Dilaporkan Carnewschina pada Senin waktu setempat, kapasitas baterai tersebut meningkat signifikan dibanding model sebelumnya yang menggunakan baterai 46,99 kWh.

Berkat baterai baru tersebut, Denza N8L mampu menempuh jarak hingga 420 kilometer dalam mode listrik berdasarkan standar pengujian CLTC.

SUV ini juga mengadopsi sistem kelistrikan 800 volt yang mendukung teknologi flash charging.

Denza mengeklaim baterai kendaraan dapat diisi dari 10 persen hingga 97 persen hanya dalam waktu sembilan menit.

Dari sisi performa, Denza N8L menggabungkan mesin bensin 2.0 liter turbo dengan tiga motor listrik.