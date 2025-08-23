Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Deputi Industri Olahraga Kemenpora Edukasi Suporter Lewat Event KIE

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 17:21 WIB
Deputi Industri Olahraga Kemenpora Edukasi Suporter Lewat Event KIE - JPNN.COM
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan berkelanjutan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan berkelanjutan.

Melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Kemenpora kembali menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Suporter Bola di Kota Yogyakarta, Jumat (22/8/2025).

Acara ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan mulai dari perwakilan klub, asosiasi, kepolisian, hingga komunitas suporter.

Baca Juga:

Komunitas besar seperti Bradjamusti dan The Maident ikut hadir memberikan pandangan sekaligus mendukung terciptanya budaya suporter yang positif di Indonesia.

Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah sukses digelar di Jakarta bersama The Jakmania, serta di Bandung dengan menggandeng Viking, The Bombs, dan Bomber. Yogyakarta menjadi kota ketiga yang disinggahi program KIE Suporter Bola.

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Raden Isnanta, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem olahraga, khususnya sepak bola Indonesia.

Baca Juga:

“Suporter adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sepak bola. Dengan komunikasi dan edukasi yang tepat, kita ingin menciptakan iklim positif sehingga suporter bisa menjadi kekuatan untuk mendorong industri olahraga semakin berkembang,” kata Isnanta.

Isnanta juga menambahkan bahwa peran suporter akan sangat berpengaruh terhadap wajah sepak bola Indonesia di mata dunia.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan berkelanjutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenpora  Deputi Industri Olahraga Kemenpora  Suporter Yogyakarta  program KIE Suporter Bola 
BERITA KEMENPORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp