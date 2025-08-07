Deputi Menko Pemberdayaan Masyarakat: PMII Benteng Moral dan Intelektual

jpnn.com - LAMPUNG - Deputi 3 Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Haris mengatakan perjuangan untuk meneguhkan nilai-nilai Islam bukan hanya di masjid dan kampus, tetapi juga di desa.

Haris pun meminta kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII bergerak hingga ke kantong kemiskinan bangsa.

"Termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, memperjuangkan keberpihakan pada rakyat, hingga pemberdayaan masyarakat," katanya saat membuka acara Pelatihan Kader Nasional XIX dengan tema "Manifesto PMII: Meneguhkan Nasionalisme dan Merawat Tradisi dalam Menjawab Tantangan Global, di Lampung, Kamis (7/8).

Menurut Haris, Islam yang diperjuangkan bukan Islam simbolik, bukan Islam identitas belaka, tetapi Islam sebagai nilai yang membebaskan umat dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

"Pelatihan kaderisasi nasional adalah wujud komitmen PMII dalam pengarusutamaan Islam rahmatan lil’ alamin, sebagai Islam yang santun, ramah, moderat, cinta damai, toleran, dan mengapresiasi nilai-nilai luhur budaya bangsa," tuturnya.

Atas nama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Haris pun berterima kasih kepada pihak yang terus menunjukkan perhatian dan komitmen dalam semangat kaderisasi, menjadi insan nasionalis dalam menjawab tantangan global di tengah arus modernisme yang makin masif.

Haris berkata, di tengah tantangan zaman yang begitu cepat berubah, dari adanya disrupsi teknologi, ketimpangan sosial, hingga krisis identitas kebangsaan, PMII hadir sebagai benteng moral dan intelektual yang harus mampu menjadi jawaban.

"PMII sebagai organisasi kader tentu tidak cukup hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi harus tumbuh secara kualitas, yang mampu melahirkan kader-kader pemikir, pelaku, dan menjadi solusi di tengah persoalan yang dihadapi bangsa," ujarnya.