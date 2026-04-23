Liga Indonesia

Derbi Jatim Arema vs Persebaya Digelar di Bali, Singo Edan Tertekan Rekor Buruk

Kamis, 23 April 2026 – 17:17 WIB
Pasukan Arema FC. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com, JAKARTA - Status tuan rumah tidak lagi berarti bagi Arema FC. Saat derbi panas kontra Persebaya Surabaya, pertandingan dipindahkan ke Bali.

Duel sarat emosi itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (28/4/2026) sore, tanpa atmosfer khas Kanjuruhan, tanpa suara Aremania.

Bukan sekadar pindah venue, ini adalah luka lama yang belum sembuh. Tragedi Kanjuruhan masih menjadi alasan utama stadion belum bisa dipakai.

Baca Juga:

Sejak malam kelam yang merenggut ratusan nyawa itu, Arema tidak pernah lagi menjamu Persebaya di rumah sendiri. Ironisnya, setiap kali menjadi tuan rumah, Singo Edan seperti tim musafir.

Lebih pahit lagi, Bali bukan tempat yang ramah. Dua kali menjamu Persebaya di sana, Arema gagal menang, sekali imbang, sekali tumbang. Tren buruk itu semakin melebar, dalam sembilan duel terakhir di liga, Arema tidak pernah sekalipun mengalahkan Bajul Ijo.

Enam kekalahan dan tiga hasil imbang jadi bukti betapa dominasi Persebaya begitu menekan. Kemenangan terakhir Arema atas rivalnya itu sudah terkubur sejak 2018.

Baca Juga:

Situasi ini membuat laga nanti terasa berat. Tekanan datang dari segala arah, status tuan rumah yang semu, rekor yang menghantui, hingga laga digelar tanpa penonton.

Mental para pemain akan diuji habis-habisan, bukan cuma taktik di lapangan.

Derbi Jatim Arema FC vs Persebaya Surabaya digelar di Bali karena Stadion Kanjuruhan belum mendapatkan izin. Arema menatap laga itu dibayangi rekor buruk

TAGS   Arema FC  Persebaya  Arema vs Persebaya  derbi jatim  Liga Indonesia  Indonesia Super League 
BERITA AREMA FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
