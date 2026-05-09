Derbi Jawa Barat Bakal Tersaji di Final Kejurnas Voli U-18 Sektor Putri

Sabtu, 09 Mei 2026 – 19:14 WIB
Skuad O2C Ciparay saat berlaga pada ajang Kejurnas Voli Antarklub KU-18 di GOR Bulungan, Jakarta, Jumat (8/5). Foto: Dokumentasi PBVSI DKI Jakarta

jpnn.com - Laga final Kejurnas Voli Antarklub KU-18 sektor putri akan mempertemukan sesama wakil Jawa Barat.

Ajaib Wahana Kuningan dijadwalkan akan jumpa O2C Ciparay dalam laga yang digelar di GOR Bulungan, Jakarta, Sabtu (9/5).

Wahana tembus partai puncak seusai mengalahkan Bivota Inges Lombok dengan skor 3-0 (25-23, 25-21, 25-17).

Adapun O2C Ciparay melangkah seusai mengatasi perlawanan wakil tuan rumah yakni JVC Purge dengan skor 3-1 (25-12, 23-25, 25-18, 25-21).

Pelatih O2C, Octavian mengaku mempersiapkan anak asuhannya untuk bisa maksimal di partai puncak.

?Wajar perjalanan Tina Syifa Sabila Salim dan kolega tidak mudah seusai menghadapi lawan tangguh seperti Gresik Petrokimia (25-17, 17-25, 28-30, 25-18, 15-13) pada perempat final.

“Kami berupaya untuk melakukan rotasi. Saya berharap para pemain bisa tetap bugar karena kami menjalani laga setiap babaknya dengan tidak mudah,” ujar pelatih yang akrab disapa Ooc itu.

Dari sektor putra pertandingan final akan mempertemukan sesama wakil Jawa Tengah yakni Patriot Purworejo akan jumpa tim voli Atlas Semarang.

Pertandingan final sektor putri Kejurnas Voli Antarklub KU-18 bakal seru setelah mempertemukan dua tim terbaik yang ada di Jawa Barat, Sabtu (9/5)

kejurnas voli  Jawa Barat  u-18  bola voli putri 
