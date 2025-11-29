Derbi London, Waspadai Chelsea yang Sedang On Fire, Arsenal Siap 100 Persen

jpnn.com - JAKARTA - Derbi London antara Chelsea vs Arsenal pada lanjutan Liga Inggris akan tersaji di Stamford Bridge pada Minggu (30/11) malam.

Derbi London merupakan pertandingan besar bagi Arsenal. The Gunners menegaskan sudah siap 100 persen menghadapi Chelsea pada laga nanti.

"Ini pertandingan besar, Derbi London yang besar," kata Pelatih Arsenal Mikel Arteta.

Dia mengaku mewaspadai performa Chelsea yang sedang on fire. Menurut dia, Arsenal akan menghadapi lawan yang sangat bagus dan sedang dalam performa terbaik.

"Kami tahu tantangan sekaligus peluang yang ada di depan kami. Kami sudah siap 100 persen,” kata pelatih asal Spanyol itu.

Arteta menyatakan timnya tidak berpuas diri meski kini memimpin klasemen Liga Inggris dengan keunggulan enam poin. Arsenal bahkan baru saja menghajar Bayern Muenchen di Liga Champions pada tengah pekan ini.

“Setelah mengalahkan Tottenham, kami harus memberi pernyataan melawan Bayern Muenchen dan kami lakukan. Sekarang saatnya ke laga berikutnya,” ujar Arteta yang dikutip dari situs resmi klub pada Jumat.

Chelsea sedang dalam tren luar biasa. Pasukan Enzo Maresca menang tiga kali beruntun di liga dan baru saja membantai Barcelona 3-0 di Liga Champions pada Rabu (26/11).