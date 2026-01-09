Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Derbi Panas Persib Bandung vs Persija Jakarta: Lucho Ungkap Isyarat

Jumat, 09 Januari 2026 – 08:00 WIB
Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea. Foto: Persib.

jpnn.com - Luciano Guaycochea mengirim isyarat penting menjelang derbi panas Persib Bandung kontra Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Lucho -sapaan Luciano- menyebut pertandingan ini bukan sekadar duel biasa.

Menurut Lucho, laga melawan Persija menentukan peluang Persib untuk kembali ke puncak klasemen.

"Kami tahu betapa pentingnya pertandingan pada Minggu. Jadi, semua harus benar-benar fokus karena kami harus memenangkan pertandingan," ucap pemain asal Argentina itu.

Lucho Kirim Isyarat Kesiapan

Sepupu dari bintang Liverpool Alexis Mac Allister itu menegaskan bahwa bermain di kandang sendiri memberi kesempatan emas bagi Persib untuk menampilkan performa terbaik.

Setiap pemain, menurut Lucho, telah menyiapkan diri untuk memberikan kontribusi maksimal demi kemenangan tim.

"Kami tahu harus memenangkan permainan ini. Kami bermain di kandang."

