JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Derbi Panas Persib vs Persija: Marc Klok Siap Tempur Demi Bobotoh!

Sabtu, 10 Januari 2026 – 17:20 WIB
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Marc Klok membawa Persib Bandung ke derbi panas kontra Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League dengan tekad kuat.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Menjelang laga ini, motivasi pemain Persib makin kuat, terutama dari gelandang Marc Klok.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menyebut partai  menghadapi Persija selalu membawa energi tersendiri.

Menurut Klok, para pemain siap menampilkan kemampuan terbaik demi kemenangan dan membanggakan Bobotoh.

"Buat saya dan tim, ini pasti pertandingan sangat penting dan spesial."

"Kami anggap pertandingan ini seperti semua pertandingan lain," ucap Klok.

Persib Siap Tempur Demi Bobotoh

Klok menambahkan duel melawan Persija lebih dari sekadar tiga poin.

