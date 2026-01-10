Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Derbi Persib vs Persija Membara, Wali Kota Bandung Instruksikan Nobar Serentak

Sabtu, 10 Januari 2026 – 13:08 WIB
Suporter Persib, Bobotoh, memenuhi bangku penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Ilustrasi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Laga big match antara Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League diprediksi akan menyedot antusiasme penonton yang tinggi.

Pemerintah daerah pun menginstruksikan jajaran kewilayahan untuk menggelar nonton bareng (nobar) agar euforia pertandingan tetap terasa di tengah masyarakat.

Pemkot Bandung Instruksikan Nobar

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau agar setiap kecamatan menggelar kegiatan nobar. 

Dia memahami rivalitas serta pentingnya pertandingan ini bagi Bobotoh -julukan suporter Persib-.

"Saya akan menginstruksikan semua kecamatan harus bikin nobar pada hari Minggu."

"Jadi, semua kecamatan bikin nobar untuk menampung antusiasme warga yang tidak kebagian tiket," kata Farhan di Bandung, Sabtu (10/1/2026).

Selain di tingkat kecamatan, Pemkot Bandung juga akan menggelar nobar di area Balai Kota.

Masyarakat dipersilakan datang untuk bergabung, sementara Farhan menyebut dirinya akan menyaksikan langsung pertandingan tersebut di stadion.

Pemkot Bandung instruksikan nobar Persib vs Persija di semua kecamatan untuk menampung antusiasme Bobotoh karena tiket stadion sudah habis.

