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JPNN.com - Kriminal

Deretan Fakta Kematian Satpam dengan Tangan Terborgol

Minggu, 26 Juli 2026 – 01:51 WIB
Deretan Fakta Kematian Satpam dengan Tangan Terborgol - JPNN.COM
Mayat pria dengan tangan terborgol yang ditemukan tenggelam di kawasan Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jumat (24/7/2026) pagi. Foto: dok Humas Polda Jabar

jpnn.com, PURWAKARTA - Kematian pria yang berprofesi sebagai satpam di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyisakan misteri.

Jasad korban ditemukan tenggelam di kawasan Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, pada Jumat (24/7/2026) pagi.

Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

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"Peristiwa tersebut sedang ditangani oleh Polres Purwakarta. Penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, menganalisis rekaman CCTV, serta menunggu hasil autopsi," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Sabtu (25/7).

Berikut Deretan Fakta Kematian Korban:

1. Tangan Korban Terborgol

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Jasad korban saat ditemukan warga dan polisi dengan kedua tangan korban terborgol ke belakang.

Korban diketahui merupakan petugas keamanan di kawasan Tanggul Kayat yang sebelum ditemukan meninggal dunia, sempat dicari oleh rekan kerjanya karena tidak bisa dihubungi.

Kematian pria yang berprofesi sebagai satpam di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyisakan misteri.

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TAGS   Satpam  mayat  Waduk Jatiluhur  penemuan mayat  Mayat Satpam 
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