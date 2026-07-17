Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Deretan Kendaraan Tangguh Ford Diperkenalkan untuk Konsumen Indonesia

Jumat, 17 Juli 2026 – 06:20 WIB
Deretan Kendaraan Tangguh Ford Diperkenalkan untuk Konsumen Indonesia - JPNN.COM
Perkenalan model anyar Ford Everest dan Ranger di Indonesia. Foto: ford

jpnn.com, JAKARTA - Ford RMA Indonesia kembali memperkuat lini produknya dengan memperkenalkan dua model terbaru, yakni Ford Everest Platinum 3.0L dan Ford Ranger Platinum 3.0L.

Keduanya menjadi model flagship yang menawarkan kombinasi performa mesin bertenaga, teknologi modern, serta fitur premium.

Kesan pertama yang ditawarkan ialah tampilan gagah khas Ford, dipadukan dengan sentuhan kemewahan di dalam kabin.

Baca Juga:

Ford Everest Platinum

Ford Everest Platinum 3.0L dibekali mesin V6 Turbo Diesel 3.0 liter yang menghasilkan tenaga 250 PS dan torsi 600 Nm.

Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis 10 percepatan dengan sistem penggerak Full-Time 4WD, sehingga siap diajak melibas jalan perkotaan maupun medan berat.

Baca Juga:

Masuk ke dalam kabin, nuansa premium langsung terasa lewat penggunaan jok kulit elektrik dengan fitur ventilasi, panoramic sunroof, sistem audio Bang & Olufsen, hingga layar sentuh 12 inci yang menjalankan sistem infotainment SYNC 4A.

Di sektor keselamatan, SUV dilengkapi berbagai fitur ADAS seperti Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information System, Lane Centering, serta Matrix LED Headlamps.

Ford RMA Indonesia memperkenalkan dua model terbaru, yakni Ford Everest Platinum 3.0L dan Ford Ranger Platinum 3.0L.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ford  Ford everest platinum  ford ranger platinum  mobil ford 
BERITA FORD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp