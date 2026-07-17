Deretan Kendaraan Tangguh Ford Diperkenalkan untuk Konsumen Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ford RMA Indonesia kembali memperkuat lini produknya dengan memperkenalkan dua model terbaru, yakni Ford Everest Platinum 3.0L dan Ford Ranger Platinum 3.0L.

Keduanya menjadi model flagship yang menawarkan kombinasi performa mesin bertenaga, teknologi modern, serta fitur premium.

Kesan pertama yang ditawarkan ialah tampilan gagah khas Ford, dipadukan dengan sentuhan kemewahan di dalam kabin.

Ford Everest Platinum

Ford Everest Platinum 3.0L dibekali mesin V6 Turbo Diesel 3.0 liter yang menghasilkan tenaga 250 PS dan torsi 600 Nm.

Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis 10 percepatan dengan sistem penggerak Full-Time 4WD, sehingga siap diajak melibas jalan perkotaan maupun medan berat.

Masuk ke dalam kabin, nuansa premium langsung terasa lewat penggunaan jok kulit elektrik dengan fitur ventilasi, panoramic sunroof, sistem audio Bang & Olufsen, hingga layar sentuh 12 inci yang menjalankan sistem infotainment SYNC 4A.

Di sektor keselamatan, SUV dilengkapi berbagai fitur ADAS seperti Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information System, Lane Centering, serta Matrix LED Headlamps.