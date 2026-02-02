Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Deretan Musisi Raih Penghargaan Grammy Awards 2026, Berikut Daftarnya

Senin, 02 Februari 2026 – 18:25 WIB
Deretan Musisi Raih Penghargaan Grammy Awards 2026, Berikut Daftarnya - JPNN.COM
Musisi Billie Eilish dan Finneas mendapat piala Grammy Awards 2026 untuk lagu mereka yang berjudul "Wildflower". Foto: Instagram/BillieEilish

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah musikus berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang Grammy Awards 2026 yang digelar di Crypto.com Arena, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu (1/2) waktu setempat.

Bad Bunny meraih Album of the Year, Kendrick Lamar feat. SZA memenangkan Record of the Year, sementara Billie Eilish bersama Finneas meraih Song of the Year.

Olivia Dean dinobatkan sebagai Best New Artist, sedangkan Lady Gaga dan Kendrick Lamar mendominasi sejumlah kategori lainnya.

Baca Juga:

Berikut daftar pemenang Grammy Awards 2026:

Album of the Year: DeBi TiRAR MaS FOToS – Bad Bunny

Record of the Year: Kendrick Lamar feat. SZA

Baca Juga:

Song of the Year: “Wildflower” – Billie Eilish & Finneas

Best New Artist: Olivia Dean

Pemenang Grammy Awards 2026 diumumkan di Los Angeles, Bad Bunny dan Kendrick Lamar raih penghargaan utama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Grammy Awards 2026  Bad Bunny  Kendrick Lamar  Penghargaan 
BERITA GRAMMY AWARDS 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp