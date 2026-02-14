Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Deretan Pemain Bali United yang Diwaspadai Persija, Ada Jebolan Liga Belanda

Sabtu, 14 Februari 2026 – 15:18 WIB
Deretan Pemain Bali United yang Diwaspadai Persija, Ada Jebolan Liga Belanda - JPNN.COM
Pemain asing Bali United Thijmen Goppel saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Foto: X/@BaliUtd

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akan bertandang ke markas Bali United pada pekan ke-21 Super League 2025/26.

Asisten pelatih Persija Ricky Nelson mengungkapkan bahwa anak asuhannya sudah mempelajari gaya bermain lawan.

Pelatih kelahiran 25 Juli 1980 itu menilai bahwa tim berjuluk Serdadu Tridatu itu sangat berbahaya utamanya pemain asing mereka yakni Thijmen Goppel.

Baca Juga:

Mantan pemain ADO den Haag itu dinilai sulit dihentikan utamanya saat sedang melakukan serangan ke jantung pertahanan lawan.

Untuk itu Persija sudah menyiapkan cara untuk bisa memutus ruang gerak pemain kelahiran 16 Februari 1997 itu.

“Mereka memiliki pemain sayap yakni Thijmen Goppel yang punya kecepatan. Kami mewaspadai hal itu,” ujar pelatih asal Kupang itu.

Baca Juga:

Persija tetap waspada menghadapi Bali United mengingat rekor pertemuan tandang ke pulau Dewata tidak begitu apik.

Tercatat pada laga tandang terakhir di musim 2024/25 tim berjuluk Macan Kemayoran itu telan kekalahan dengan skor 1-3 di markas Bali United.

Deretan pemain Bali United yang diwaspadai Persija Jakarta saat bertandang pada pekan ke-21 Super League 2025/26, Minggu (15/2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Bali United  Bali United vs Persija  BRI Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp